«Это бред»: в Госдуме ответили на заявление спикера Рады о военной угрозе «Северного потока – 2»

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Москва, 7 апреля. Заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о том, что запуск «Северного потока – 2» якобы представляет для Украины военную угрозу, является «абсолютным бредом», заявил в субботу зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

«Это очередной бред. Россия никогда не готовила агрессивные планы ни в отношении Украины, ни в отношении любого другого государства», — подчеркнул он в беседе с RT.

Швыткин напомнил, что россияне считают и всегда считали украинцев братским народом. По мнению депутата, «сделать страшилку» из России пытаются украинские власти, чтобы переложить на «внешнего врага» внутренние проблемы страны.

Призывы Киева блокировать строительство российского газопровода Швыткин связал с собственными корыстными целями украинских властей. Депутат призвал ЕС обратить внимание на двойные стандарты Киева. Он подчеркнул, что «Северный поток – 2» должен обеспечить бесперебойную подачу газа в страны Европы.

«К великому сожалению, Украина делает все возможное для саботажа этого вопроса. Но ее усилия обречены на провал», — заключил депутат.

Напомним, в субботу спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что запуск «Северного потока – 2» якобы может спровоцировать «полномасштабное наступление российских войск на Украину».

Москва ранее неоднократно подчеркивала, что газопровод является исключительно экономическим проектом и не имеет отношения к политике. Как отмечали эксперты, запуск «Северного потока – 2» для Украины действительно невыгоден, но с точки зрения экономики: она лишится транзита российского газа и потеряет порядка трех миллиардов долларов.

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