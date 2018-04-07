Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
«Это бред»: в Госдуме ответили на заявление спикера Рады о военной угрозе «Северного потока – 2»
Весь мир
Япония создала первое со времен Второй мировой подразделение морского десанта
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Это бред»: в Госдуме ответили на заявление спикера Рады о военной угрозе «Северного потока – 2»

    12:04  7 Апреля 2018
    279

    «Это бред»: в Госдуме ответили на заявление спикера Рады о военной угрозе «Северного потока – 2»

    Москва, 7 апреля. Заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о том, что запуск «Северного потока – 2» якобы представляет для Украины военную угрозу, является «абсолютным бредом», заявил в субботу зампредседателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

    «Это очередной бред. Россия никогда не готовила агрессивные планы ни в отношении Украины, ни в отношении любого другого государства», — подчеркнул он в беседе с RT.

    Швыткин напомнил, что россияне считают и всегда считали украинцев братским народом. По мнению депутата, «сделать страшилку» из России пытаются украинские власти, чтобы переложить на «внешнего врага» внутренние проблемы страны.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин

    Призывы Киева блокировать строительство российского газопровода Швыткин связал с собственными корыстными целями украинских властей. Депутат призвал ЕС обратить внимание на двойные стандарты Киева. Он подчеркнул, что «Северный поток – 2» должен обеспечить бесперебойную подачу газа в страны Европы.

    «К великому сожалению, Украина делает все возможное для саботажа этого вопроса. Но ее усилия обречены на провал», — заключил депутат.

    Напомним, в субботу спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что запуск «Северного потока – 2» якобы может спровоцировать «полномасштабное наступление российских войск на Украину».

    Москва ранее неоднократно подчеркивала, что газопровод является исключительно экономическим проектом и не имеет отношения к политике. Как отмечали эксперты, запуск «Северного потока – 2» для Украины действительно невыгоден, но с точки зрения экономики: она лишится транзита российского газа и потеряет порядка трех миллиардов долларов.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #северный поток - 2
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Донецке отмечают годовщину провозглашения ДНР масштабным шествием

      12:52 7 Апреля 2018 40
      Читать
      12:06
      Сегодня

      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ
      10:59
      Сегодня

      Донбасскому ополченцу Трегубу дадут временное убежище в России

      10:13
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» отпущен на свободу
      4:54
      Сегодня

      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС
      1:22
      Сегодня

      Пушков назвал новые санкции США «ветрами ледяной войны»

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 2093

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      436

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      10383

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      404

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      2884
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

      12:06   7 Апреля 2018
      285
      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС

      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС

      4:54   7 Апреля 2018
      3708
      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      22:52   6 Апреля 2018
      2277
      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      19:30   6 Апреля 2018
      3692