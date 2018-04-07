Украина будет продолжать провокации — эксперт о ситуации с судном «Норд»

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Экипаж арестованного на Украине крымского рыболовецкого судна «Норд» был отпущен на свободу, рассказала Анна Шевелева, представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им еще необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — сообщила РИА Новости Шевелева.

Заметим, что российскому экипажу пришлось провести на сейнере с гниющей рыбой более десяти дней.

Накануне мариупольский суд наложил на экипаж административные штрафы по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Капитан «Норда» был арестован Херсонским городским судом. Несмотря на то, что за него был внесен залог, он останется под стражей до 10 апреля.

Мелкое пакостничество

Бывший депутат Одесского областного совета, член экспертного совета Института инновационного развития Алексей Албу в комментарии ФАН отметил, что поступок Украины в отношении судна «Норд» является мелким пакостничеством: когда хочется нанести какой-то вред, но для чего-либо существенного просто не хватает сил и возможностей.

«К сожалению, данный инцидент целиком вписывается в канву политической стратегии, выстроенной Украиной в отношении России. Эта стратегия основана на жесткой русофобии и культивации образа врага. Пока Украина следует данным курсом — провокации будут продолжаться во всех сферах общественной жизни.

Причем происходит это одновременно с ростом товарооборота между Россией и Украиной, который свидетельствует о том, что украинское общество и украинская власть, проводящая русофобскую политику и угоняющая рыболовецкие лодки, — два совершенно разных полюса. И между этими полюсами существует антагонизм: простые люди смеются с многих глупых поступков, совершаемых украинской властью, и угон «Норда» не является исключением», — резюмировал Алексей Албу.

Напомним, украинские пограничники задержали российское судно «Норд» в Азовском море 25 марта. На борту было десять человек, все они граждане Российской Федерации.

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