Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Происшествия
Призывающий к совершению терактов Telegram-канал сторонника ИГ закрыли в Италии
Весь мир
Япония создала первое со времен Второй мировой подразделение морского десанта
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Призывающий к совершению терактов Telegram-канал сторонника ИГ закрыли в Италии

    12:08  7 Апреля 2018
    47

    Призывающий к совершению терактов Telegram-канал сторонника ИГ закрыли в Италии

    Рим, 7 апреля. В Италии закрыли Telegram-канал, который вел несовершеннолетний сторонник террористической организации «Исламское государство»1.

    Компетентные органы Италии заблокировали канал в Telegram, который вел несовершеннолетний итальянец алжирского происхождения. В своем чате Khalifah News Italy он призывал совершать теракты и распространял идеи запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

    Учитывая возраст преступника, в отношении него впервые в Италии будет применена процедура так называемой «дерадикализации». Молодой человек будет постоянно находиться в общении с имамом, который объяснит ему, что цели «Исламского государства» на самом деле не соответствуют ценностям ислама.

    Призывающий к совершению терактов Telegram-канал сторонника ИГ закрыли в Италии

    Накануне Роскомнадзор потребовал ограничить в России доступ к мессенджеру Telegram. Соответствующее исковое заявление ведомство направило в Таганский районный суд Москвы.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #иг #италия #блокировка #теракты #канал #телеграм #призывы #чат
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      В Донецке отмечают годовщину провозглашения ДНР масштабным шествием

      12:52 7 Апреля 2018 40
      Читать
      12:06
      Сегодня

      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ
      10:59
      Сегодня

      Донбасскому ополченцу Трегубу дадут временное убежище в России

      10:13
      Сегодня

      Экипаж судна «Норд» отпущен на свободу
      4:54
      Сегодня

      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС
      1:22
      Сегодня

      Пушков назвал новые санкции США «ветрами ледяной войны»

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 2093

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      436

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      10383

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      404

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      2884
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

      Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

      12:06   7 Апреля 2018
      285
      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС

      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС

      4:54   7 Апреля 2018
      3708
      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      22:52   6 Апреля 2018
      2277
      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      19:30   6 Апреля 2018
      3692