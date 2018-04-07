Призывающий к совершению терактов Telegram-канал сторонника ИГ закрыли в Италии

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Рим, 7 апреля. В Италии закрыли Telegram-канал, который вел несовершеннолетний сторонник террористической организации «Исламское государство»1.

Компетентные органы Италии заблокировали канал в Telegram, который вел несовершеннолетний итальянец алжирского происхождения. В своем чате Khalifah News Italy он призывал совершать теракты и распространял идеи запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

Учитывая возраст преступника, в отношении него впервые в Италии будет применена процедура так называемой «дерадикализации». Молодой человек будет постоянно находиться в общении с имамом, который объяснит ему, что цели «Исламского государства» на самом деле не соответствуют ценностям ислама.

Накануне Роскомнадзор потребовал ограничить в России доступ к мессенджеру Telegram. Соответствующее исковое заявление ведомство направило в Таганский районный суд Москвы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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