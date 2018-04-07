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Сирия новости 7 апреля 12.30: «Джейш Аль-Ислам» обстреляла Дамаск, курды устроили взрыв в Африне
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    Сирия новости 7 апреля 12.30: «Джейш Аль-Ислам» обстреляла Дамаск, курды устроили взрыв в Африне

    12:30  7 Апреля 2018
    158

    Старый город Дамаска

    Сирия, 7 апреля. Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** обстреляли исторические районы Дамаска, убив двоих мирных жителей. Курды активировали взрывное устройство в одном из пунктов базирования армии Турции в Африне. «Джейш Аль-Изза» лишилась двоих полевых командиров в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с исламистами на севере от Хомса.

    «Джейш Аль-Ислам»: обстреляла Старый город Дамаска, убив двоих мирных жителей и ранив еще 20; обезвредила два СВУ неизвестных боевиков на востоке провинции Даръа.

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 утверждает, что сбила разведывательный беспилотник САА в Восточном Каламуне.

    «Ахрар аш-Шам»: подозревается в убийстве двоих полевых командиров «Джейш Аль-Иззы», которое произошло вблизи Хан Шейхуна в Идлибе.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 лишилось крупного склада с вооружением и боеприпасами в иракской провинции Дияла.

    Курды: активировали взрывное устройство на одном из пунктов скопления турецких военнослужащих в Африне.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Остатки отрядов «Джейш Аль-Ислам», отказавшиеся от эвакуации из Восточной Гуты и засевшие в предместьях Дамаска, обстреляли кварталы Старого города столицы. Террористы вели огонь по кварталу Меззе 86 и окрестностям площади Омейядов. Согласно сведениям SANA News, погибли двое гражданских лиц, в том числе один ребенок. Еще порядка 20 человек получили ранения. Обстрелы велись со стороны Думы. Данный город уже перешел в ведение официального сирийского руководства, однако в его предместьях сохраняются подпольные группы боевиков-исламистов, которые намерены продолжать сопротивление.

    Оппозиционный источник в Telegram Emaan News Center утверждает, что вооруженные бандформирования, базирующиеся в Восточном Каламуне — дальше на северо-восток от Дамаска, сбили разведывательный беспилотник Сирийской арабской армии (САА). Официальных сообщений по этому поводу на данный момент не поступало, данные требуют подтверждения.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Портал Al Sumaria News, ссылаясь на пресс-центр курдских Отрядов народной самообороны (YPG), передает, что курды активировали взрывное устройство на одном из пунктов скопления турецких военнослужащих в Африне. В результате были убиты четверо военных. Напомним, данный кантон на северо-западе провинции Алеппо перешел под контроль Анкары и Свободной сирийской армии (ССА)** в результате антикурдской операции «Оливковая ветвь». Тем не менее, как отмечают многие военные эксперты, бойцы YPG пытаются вести партизанскую войну, нередко прибегая к откровенно террористическим методам. Напомним, связанная с ними Рабочая партия Курдистана запрещена в Турции и во многих других странах, в том числе, например, в Великобритании, Австралии, Нидерландах.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    На севере провинции Хомс с районе Растанского котла возобновились перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками исламистских группировок. По информации оппозиционного портала Halab Today, артиллерийские дивизионы сирийской армии обстреливают опорные пункты и склады с вооружением джихадистов в окрестностях оккупированного города Дейр Фуль. Сведений о причиненном боевикам уроне, однако, не сообщается. Анклав боевиков в этом регионе САР также охватывает южные окраины соседней Хамы, где несколько дней назад правительственным силам удалось освободитель ряд территорий. Внутри «котла» также дислоцируются террористы «Хайят Тахрир аш-Шам».

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Боевики «Джейш Аль-Ислам», базирующиеся на востоке провинции Даръа, обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, заложенных на шоссе между городами Аль-Мусайфира и Аль-Карак. Сообщение об этом появилось на канале «Армии ислама» в соцсети Twitter. Предполагается, что СВУ были заложены членами какого-либо другого формирования, также дислоцирующегося в регионе. В частности, не исключено, что к этому причастна«Джебхат ан-Нусра», с которой у «Джейш Аль-Ислам» неоднократно возникали конфликты. Кроме того, устройства могли быть заложены боевиками «Исламского государства», которые все еще сохраняют присутствие в Даръа.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Два полевых командира группировки «Джейш Аль-Изза», аффилированной с «Джебхат Фатх аш-Шам», Абу Маруан и Абдул Рахман Аль-Дейири погибли в результате взрыва придорожной бомбы недалеко от города Хан Шейхун на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает Telegram-канал Emaan News Center. Сведения о том, кем именно были заложены взрывные устройства, пока выясняются, однако предполагается, что двойное убийство было совершено боевиками исламистского альянса «Джебхат Тахрир Сурия», с которыми «Нусра» ведет бои за влияние в регионе. В состав данной коалиции входят группировки «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки».

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Военнослужащие иракской армии обнаружили склад оружия и боеприпасов одной из «спящих ячеек» ИГИЛ в районе населенного пункта Бани Саад в провинции Дияла в центральной части страны, передает информагентство Al Sumaria News. Внутри было найдено большое количество стрелкового оружия и «пояса шахидов». «Исламское государство» потеряло почти все территории в Ираке, не считая ряда пустынных районов на северо-западе у сирийской границы, однако террористическая активность в стране остается высокой, поскольку здесь по-прежнему действует большое количество подпольных групп ИГ1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #курды #ирак #саа #идлиб #даръа #джебхат ан-нусра #хомс #восточная гута #джейш аль-ислам #африн #ypg #восточный каламун
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