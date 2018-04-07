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Сирия, 7 апреля. Боевики «Джейш Аль-Ислам»***** обстреляли исторические районы Дамаска, убив двоих мирных жителей. Курды активировали взрывное устройство в одном из пунктов базирования армии Турции в Африне. «Джейш Аль-Изза» лишилась двоих полевых командиров в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с исламистами на севере от Хомса.

«Джейш Аль-Ислам»: обстреляла Старый город Дамаска, убив двоих мирных жителей и ранив еще 20; обезвредила два СВУ неизвестных боевиков на востоке провинции Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 утверждает, что сбила разведывательный беспилотник САА в Восточном Каламуне.

«Ахрар аш-Шам»: подозревается в убийстве двоих полевых командиров «Джейш Аль-Иззы», которое произошло вблизи Хан Шейхуна в Идлибе.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 лишилось крупного склада с вооружением и боеприпасами в иракской провинции Дияла.

Курды: активировали взрывное устройство на одном из пунктов скопления турецких военнослужащих в Африне.

Провинция Дамаск

Остатки отрядов «Джейш Аль-Ислам», отказавшиеся от эвакуации из Восточной Гуты и засевшие в предместьях Дамаска, обстреляли кварталы Старого города столицы. Террористы вели огонь по кварталу Меззе 86 и окрестностям площади Омейядов. Согласно сведениям SANA News, погибли двое гражданских лиц, в том числе один ребенок. Еще порядка 20 человек получили ранения. Обстрелы велись со стороны Думы. Данный город уже перешел в ведение официального сирийского руководства, однако в его предместьях сохраняются подпольные группы боевиков-исламистов, которые намерены продолжать сопротивление.

Оппозиционный источник в Telegram Emaan News Center утверждает, что вооруженные бандформирования, базирующиеся в Восточном Каламуне — дальше на северо-восток от Дамаска, сбили разведывательный беспилотник Сирийской арабской армии (САА). Официальных сообщений по этому поводу на данный момент не поступало, данные требуют подтверждения.

Провинция Алеппо

Портал Al Sumaria News, ссылаясь на пресс-центр курдских Отрядов народной самообороны (YPG), передает, что курды активировали взрывное устройство на одном из пунктов скопления турецких военнослужащих в Африне. В результате были убиты четверо военных. Напомним, данный кантон на северо-западе провинции Алеппо перешел под контроль Анкары и Свободной сирийской армии (ССА)** в результате антикурдской операции «Оливковая ветвь». Тем не менее, как отмечают многие военные эксперты, бойцы YPG пытаются вести партизанскую войну, нередко прибегая к откровенно террористическим методам. Напомним, связанная с ними Рабочая партия Курдистана запрещена в Турции и во многих других странах, в том числе, например, в Великобритании, Австралии, Нидерландах.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс с районе Растанского котла возобновились перестрелки между правительственными войсками САР и боевиками исламистских группировок. По информации оппозиционного портала Halab Today, артиллерийские дивизионы сирийской армии обстреливают опорные пункты и склады с вооружением джихадистов в окрестностях оккупированного города Дейр Фуль. Сведений о причиненном боевикам уроне, однако, не сообщается. Анклав боевиков в этом регионе САР также охватывает южные окраины соседней Хамы, где несколько дней назад правительственным силам удалось освободитель ряд территорий. Внутри «котла» также дислоцируются террористы «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Даръа

Боевики «Джейш Аль-Ислам», базирующиеся на востоке провинции Даръа, обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, заложенных на шоссе между городами Аль-Мусайфира и Аль-Карак. Сообщение об этом появилось на канале «Армии ислама» в соцсети Twitter. Предполагается, что СВУ были заложены членами какого-либо другого формирования, также дислоцирующегося в регионе. В частности, не исключено, что к этому причастна«Джебхат ан-Нусра», с которой у «Джейш Аль-Ислам» неоднократно возникали конфликты. Кроме того, устройства могли быть заложены боевиками «Исламского государства», которые все еще сохраняют присутствие в Даръа.

Провинция Идлиб

Два полевых командира группировки «Джейш Аль-Изза», аффилированной с «Джебхат Фатх аш-Шам», Абу Маруан и Абдул Рахман Аль-Дейири погибли в результате взрыва придорожной бомбы недалеко от города Хан Шейхун на юге провинции Идлиб. Об этом сообщает Telegram-канал Emaan News Center. Сведения о том, кем именно были заложены взрывные устройства, пока выясняются, однако предполагается, что двойное убийство было совершено боевиками исламистского альянса «Джебхат Тахрир Сурия», с которыми «Нусра» ведет бои за влияние в регионе. В состав данной коалиции входят группировки «Ахрар аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки».

Ирак

Военнослужащие иракской армии обнаружили склад оружия и боеприпасов одной из «спящих ячеек» ИГИЛ в районе населенного пункта Бани Саад в провинции Дияла в центральной части страны, передает информагентство Al Sumaria News. Внутри было найдено большое количество стрелкового оружия и «пояса шахидов». «Исламское государство» потеряло почти все территории в Ираке, не считая ряда пустынных районов на северо-западе у сирийской границы, однако террористическая активность в стране остается высокой, поскольку здесь по-прежнему действует большое количество подпольных групп ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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