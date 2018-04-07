Кузбасские пожарные за ночь потушили автомобиль и баню

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Кемерово, 7 апреля. За ночь пожарные Кузбасса потушили пожар в легковом автомобиле и частной бане, сообщает региональное отделение МЧС России.

Сообщение о возгорании в легковом автомобиле поступило в службу в 02.02 ночи. Машина горела на улице Леонова в Югре. На место выехали пять человек и одна единица техники. Пожар был потушен к 02.10, пишет «Газета Кемерова».

Пожар в частной бане в поселке Малиновка Калтанского городского округа произошел ближе к утру. О возгорании сообщили в 04.40, к 04.52 огонь был ликвидирован. Пожар тушили восемь спасателей и две единицы техники. О пострадавших не сообщается.

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