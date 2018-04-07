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Сирия: Турция создала девятый наблюдательный пункт в Идлибе
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    Сирия: Турция создала девятый наблюдательный пункт в Идлибе

    11:33  7 Апреля 2018
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    Сирия: Турция создала девятый наблюдательный пункт в Идлибе

    Анкара, 7 апреля. Для контроля за зоной деэскалации в сирийском Идлибе Турция создала девятый наблюдательный пункт, сообщает в субботу турецкий генштаб.

    «В Идлибе сооружен девятый наблюдательный пункт», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

    Как уточняет агентство Anadolu, наблюдательный пункт появился на территории поселения Морик, расположенного в 88 километрах от турецко-сирийской границы. В субботу утром на место прибыл турецкий военный конвой из 100 транспортных средств. Примерно в трех километрах от нового наблюдательного пункта находятся позиции правительственных сил Сирии, а также позиции группировок, поддерживаемых Ираном.

    Договоренность о создании зон деэскалации была достигнута странами-гарантами перемирия САР Россией, Турцией и Ираном в Астане. В настоящее время в Сирии созданы четыре зоны дэскалации: в Идлибе, в районе города Хомс, Восточной Гуты и в провинции Даръа.

    Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки Россия и Турция зафиксировали нарушения в провинциях Дамаск, Латакия, Хомс, Алеппо, Идлиб и Даръа.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #турция #идлиб #зоны деэскалации
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