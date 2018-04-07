Сирия: Турция создала девятый наблюдательный пункт в Идлибе

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Анкара, 7 апреля. Для контроля за зоной деэскалации в сирийском Идлибе Турция создала девятый наблюдательный пункт, сообщает в субботу турецкий генштаб.

«В Идлибе сооружен девятый наблюдательный пункт», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Как уточняет агентство Anadolu, наблюдательный пункт появился на территории поселения Морик, расположенного в 88 километрах от турецко-сирийской границы. В субботу утром на место прибыл турецкий военный конвой из 100 транспортных средств. Примерно в трех километрах от нового наблюдательного пункта находятся позиции правительственных сил Сирии, а также позиции группировок, поддерживаемых Ираном.

Договоренность о создании зон деэскалации была достигнута странами-гарантами перемирия САР Россией, Турцией и Ираном в Астане. В настоящее время в Сирии созданы четыре зоны дэскалации: в Идлибе, в районе города Хомс, Восточной Гуты и в провинции Даръа.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки Россия и Турция зафиксировали нарушения в провинциях Дамаск, Латакия, Хомс, Алеппо, Идлиб и Даръа.

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