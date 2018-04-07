В Сети появилось видео с гигантской трещиной, «разломившей» Африку на две части

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Москва, 7 апреля. Кадры гигантской трещины, «разломившей» Африку на две части, появились в Сети.

Панорамное видео запечатлело огромный разлом на поверхности земли в районе столицы африканского государство Кения – Найроби. Трещина повредила объекты инфраструктуры, ее глубина составляет 15 метров, длина достигает нескольких километров, сообщает «НьюИнформ».

Предполагается, что причиной явления стали активные тектонические процессы, которые проходят в этом районе африканского континента. Также образованию разлома способствуют сильные дожди, которые смыли верхний слой почвы и обнажили трещину.

Специалисты считают, что в будущем часть Африки, на которой расположены Сомали, половина Эфиопии, Кении и Танзании, может отделиться от континента и образовать новый материк. Однако, как уточняют ученые, на это потребуются десятки миллионов лет.

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