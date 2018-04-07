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Москва, 7 апреля. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил о том, что запуск «Северного потока — 2» может нести военную угрозу украинской стороне. Россияне в соцсетях в шутку напугали его «Северным потоком — 3».

По словам Парубия, запуск «Северного потока — 2» может нести для Украины так называемые «прямые милитаристские угрозы». Еще более любопытным звучит его мнение, что запуск газопровода из России в Европу якобы может «спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину».

Россияне не упустили возможность пошутить над этим абсурдным заявлением украинского спикера. Кроме того, они пригрозили председателю Рады запуском «Северного потока — 3».

«Северный поток — 2» — военная угроза. Наверное по этой трубе в ЕС пойдет российский спецназ, и «Калибры» по ней в Германию полетят», — заметили интернет-пользователи.

«Все! Нас раскусили! — смеются в Сети россияне. — Зеленые человечки по трубе СП2 могли незаметно проникнуть в Германию и попить на халяву немецкого пива».

«России нужно планировать «Северный поток — 3», — пишут они в комментариях.

«Так эта не труба, а ствол», — звучит еще одно любопытное мнение.

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