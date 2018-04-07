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Экономика
Украина рискует остаться без транзита газа из РФ — эксперт об истериках Киева из-за «Северного потока-2»
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    Украина рискует остаться без транзита газа из РФ — эксперт об истериках Киева из-за «Северного потока-2»

    13:37  7 Апреля 2018
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    Украина рискует остаться и вовсе без транзита российского газа: эксперт об истериках Киева по поводу «Северного потока-2»

    Запуск газопровода «Северный поток-2» может спровоцировать «полномасштабное наступление» российских войск на Украину, такое заявление сделал спикер Верховной рады Андрей Парубий в ходе заседания круглого стола на тему «Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Запуск «Северного потока — 2» может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину», — сказал спикер Рады.

    Кроме того, Парубий долго рассуждал о неких «военных и энергетических угрозах» со стороны Российской Федерации. Более того, он утверждает, что Украина неоднократно переживала «энергетические атаки России».

    Украина рискует остаться и вовсе без транзита российского газа: эксперт об истериках Киева по поводу «Северного потока-2»

    Также спикер Рады увидел в «Северном потоке-2» «агрессивное намерение» Москвы оказать давление на Европейский союз.

    Украинская истерика

    Независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь в комментарии ФАН отметил, что истерика украинского руководства вполне понятна, особенно на фоне последних событий вокруг проекта «Северный поток-2». На днях разрешение на строительство в своей эксклюзивной экономической зоне дала Финляндия, ранее то же самое сделала Германия. Представитель Еврокомиссии Ристори в очередной раз заявил, что ЕК не поддержит проект, но каких-либо новых препятствий для его реализации, похоже, не намечается.

    «Все идет к тому, что российский газ все-таки потечет в Европу по более дешевому и свободному от политических рисков маршруту. Для киевского режима было бы рациональнее попытаться занять конструктивную позицию. Это даст возможность сохранить хотя бы 15% нынешних объемов транзита, о чем недавно сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Трудно понять, как в этом случае будет поддерживаться в нормальном состоянии изношенная украинская газотранспортная система. Но если истерики продолжатся, Киев, вполне вероятно, останется вовсе без всякого транзита», — предостерег эксперт.

    Украина рискует остаться и вовсе без транзита российского газа: эксперт об истериках Киева по поводу «Северного потока-2»

    Кроме того, добавил аналитик, подобные заявления рассчитаны и на внутреннего пользователя. На май запланировано так называемое «освобождение оккупированных территорий» и нагнетание милитаристских настроений для киевского режима — очень кстати.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #северный поток - 2
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