Трамп запретил отпускать нелегальных мигрантов из-под ареста раньше срока

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Вашингтон, 7 апреля. Президент США Дональд Трамп распорядился запретить выпускать на свободу раньше срока арестованных нелегальных мигрантов.

Подписав соответствующий документ, американский президент призвал сотрудников правоохранительных органов «немедленно прекратить» практику «поймал и отпустил» в отношении лиц, находящихся на территории США незаконно, передает Reuters.

Заняться разрешением проблемы Трамп поручил главам Генпрокуратуры, Министерства внутренней безопасности и Министерства здравоохранения, а также социальным службам. В отдельной части документа американский лидер также поручил главе минобороны США Джеймсу Мэттису подготовить список военных объектов для задержания нелегальных иммигрантов.

Напомним, ранее в соответствии с меморандумом, подписанным президентом США Дональдом Трампом, на границу с Мексикой были направлены силы американской Национальной гвардии.

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