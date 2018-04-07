Житель Кузбасса зарезал собутыльника за удар по носу

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Кемерово, 7 апреля. Житель Кемеровской области зарезал собутыльника ножом за удар по носу, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.

38-летний житель Новокузнецкого района признан виновным в убийстве человека в ноябре прошлого года. В тот день будущий убийца и его жертва выпивали спиртное в бытовом вагончике.

«Согласно показаниям осужденного, в какой-то момент в ходе шуточной борьбы потерпевший ударил его по носу, он почувствовал сильную боль и разозлился, — рассказали в следственных органах. — После чего осужденный избил потерпевшего и нанес ранение ножом, который нашел тут же».

Собутыльник перестал подавать признаки жизни. Кузбассовец вымыл нож и положил его в руку убитому, после чего разбил табуретом окно в бытовке и выбрался наружу. Труп нашла супруга убитого.

Житель Новокузнецкого района осужден на 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, передает «Газета Кемерова».

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