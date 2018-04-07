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Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ
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    Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

    12:06  7 Апреля 2018
    285

    Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

    Киев, 7 апреля. В ночь на 6 апреля в центре украинской столицы, на улице Жилянской, 88, неизвестные подожгли Храм Иерусалимской иконы Божией Матери. На этот раз огонь удалось вовремя потушить, но эксперты уверены — православные храмы в Киеве, принадлежащие Русской Православной Церкви, продолжат поджигать. Никто из священнослужителей не сомневается, что поджоги церквей РПЦ — дело рук местных националистов-радикалов. В то же время местные власти предпочитают делать вид, что «храмы поджигают какие-то хулиганы от скуки». Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на месте событий и убедился, что вокруг любого подобного инцидента царят две эмоции — бессилие и страх.

    Чтобы убедиться в том, что положение Русской Православной Церкви на Украине с каждым днем усугубляется, достаточно привести простую хронологию событий. Три дня назад, в ночь с понедельника на вторник, в Ровненской области был захвачен храм Успения Пресвятой Богородицы. Националисты, действовавшие в интересах Киевского патриархата, под угрозой оружия выгнали из храма всех верующих. А затем местные силовики зачем-то еще и наложили на храм арест.

    Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

    В ночь на 10 марта в Оболонском районе Киева неизвестные подожгли храм Преображения Господня. Примерно в 3 часа ночи злоумышленники разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм. К счастью, на место преступления быстро прибыли пожарные, которые потушили возгорание. Местная полиция возбудила по этому поводу уголовное дело, но почти никто не сомневается в том, что оно не будет доведено до конца.

    В ночь с 1 на 2 марта в Святошинском районе Киева полностью сгорела деревянная церковь РПЦ, находившаяся на улице Академика Ефремова. После пожара от храма остались одни стены. И в этом случае никого из поджигателей силовикам найти не удалось. Наконец, в феврале 2018-го радикалы из группировки С14 пытались поджечь Десятинный храм в самом центре Киева. Тогда двух поджигателей поймали, однако никакого наказания для них не последовало.

    Когда корреспондент ФАН приехал к храму на Жилянской, его работники усердно убирали последствия поджога — мыли горелую стену и, судя по всему, готовились уже к вечеру зашкурить ее и положить на стену грунтовку. Все просьбы как-то прокомментировать ситуацию не на шутку напугали работников храма.

    «Что вы, мы ничего не будем говорить! У нас только настоятель может комментировать такое», — говорили они.

    Бессилие и страх на Украине: перед Пасхой в Киеве продолжают гореть храмы РПЦ

    В это же время вокруг храма ходили опрятные молодые люди в гражданском, но с военной выправкой. Они очень настороженно реагировали на фотосъемку обожженной стены храма, и проверяли документы у всех, кто подходил к ней с фотоаппаратом или камерой. На вопрос, что могло послужить причиной поджога, силовики в штатском с готовностью отвечали.

    «Да это все молодежь беснуется! Видите — тут рядом детская площадка, здесь по вечерам собираются подростки, курят и выпивают. Скорее всего, они увидели кучу мусора у стены храма, и решили ее поджечь. Так что все просто, а вы, журналисты, все пытаетесь разглядеть здесь какую-то политику!» — сообщил силовик. 

    Корреспондент ФАН попытался представить себе киевскую молодежь, которая вдруг от нечего делать решила поджечь храм, да еще накануне Пасхи — и не смог. Обычным молодым киевлянам никогда не пришло бы в голову поджигать мусор, к тому же лежащий у стены храма. Так что силовик явно врал, и сам прекрасно знал об этом. Но таким образом он вынужденно поддерживал ту игру, которую затеяли и киевские, и украинские власти — «если кто-то жжет храмы РПЦ, значит, это просто хулиганство».

    Как позже сообщил настоятель храма, протоиерей Димитрий Гарчук, этот храм — «единственный в Киеве храм в честь Иерусалимской иконы Пресвятой Богородицы».

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    Автор: Василий Таран специально для ФАН Киев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #киев #украина #радикалы #пасха
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