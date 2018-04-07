«Вангую превентивный удар «Калибрами»: украинским радикалам ответили на угрозы взорвать Крымский мост

В закладки

Москва, 7 апреля. Украинские радикалы угрожают взорвать Крымский мост в день открытия движения по нему. Россияне возмутились подобным заявлением и пообещали «превентивный удар «Калибрами» в случае попыток националистов устроить теракты.

Как заявил лидер организации «Добровольческое движение ОУН» (запрещена в РФ) Николай Коханивский, в день запуска Крымского моста на объектах возможны теракты. «У нас нет глобальных возможностей – чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство не прекратятся, атаки на московские консульства не прекратятся. Возможно, в день запуска этого так называемого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове», — сказал он. Коханивский также добавил, что не исключает атак на российские учреждения за пределами Украины.

Возмущенные россияне отреагировали в соцсетях на заявление радикала.

«Они ведь строить не умеют, только взрывать, да жечь все их призвание…» — отозвался о националистах MershalovVasily.

Они ведь строить не умеют, только взрывать, да жечь все их призвание... — василий мершалов (@MershalovVasily) April 7, 2018

«Украинские радикалы собираются взорвать Крымский мост: вангую потом будет превентивный удар «Калибрами» по базам правосеков (организация «Правый сектор»1 запрещена в РФ — прим. ФАН) и разных азовцев», — заявил Олег Славянин.

Украинские радикалы собираются взорвать Крымский мост: Вангую потом будет превинтивный удар "Калибрами" по базам правосеков и разных азовцев. pic.twitter.com/Hz4mNcdSF5 — ОЛЕГ СЛАВЯНИН (@sFlxRHyvVNkMMEp) April 6, 2018

«Ломать не строить», — отмечает пользователь Twitter.

«Пока молчим, так и будут борзеть!» — считает Roman Nikolaevich.

Некоторые считают, что за действиями украинских националистов стоят США.

«Разведка США летает у границ России, это что? Корабли США начали заплывать в Черное море — это что? Украину США постоянно толкает под Россию, каждый день новые провокации — это что? Сколько будем терпеть?..» — задается вопросом пользователь под ником АнтеннА.

В Крыму уже пообещали, что не допустят провокаций. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РИА Новости, что на полуострове очень эффективно работают спецслужбы. Он также выразил надежду, что на подобные заявления обратит внимание мировая общественность.

Напомним, что Крым вошел в состав РФ по итогам референдума в 2014 году, на котором подавляющее большинство жителей полуострова выступили за присоединение к России и выход из состава Украины. Однако украинские радикалы по-считают территорию полуострова «оккупированной», не принимая в расчет мнение крымчан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.