Украина рассчитывает, что Порошенко и Меркель согласуют позицию по миротворцам в Донбассе

В закладки

Киев, 7 апреля. Украина рассчитывает, что президент страны Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель смогут согласовать позицию по размещению миротворцев ООН в Донбассе на встрече в апреле, заявил в субботу глава украинского МИД Павел Климкин.

«От встречи Порошенко с Ангелой Меркель ожидаем согласования четкой стратегии развертывания миротворческой миссии в Донбассе», — приводит слова Климкина украинский МИД в своем Twitter.

Он добавил, что ранее Киев уже достиг соответствующей договоренности с Францией и США, и заявил, что у Украины и Германии в данном вопросе якобы есть «общая концепция», к реализации которой стороны переходят теперь.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен отправиться с визитом в Германию, чтобы встретиться с канцлером страны, после Пасхи, 10 апреля.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

В настоящее время украинские власти добиваются введения в Донбасс миротворцев ООН. В свою очередь президент РФ Владимир Путин отмечал, что поддерживает данную идею при условии, что миротворцы будут заниматься исключительно обеспечением безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев настаивает на их более широких полномочиях в зоне конфликта.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.