Сирия: РФ и Турция зафиксировали нарушения в провинциях Дамаск, Латакия, Хомс, Алеппо, Идлиб и Даръа

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Москва, 7 апреля. Российская сторона зафиксировала 17 нарушений режима прекращения огня в Сирии в провинциях Дамаск, Латакия, Хомс и Алеппо, Турция — два нарушения в провинциях Идлиб и Даръа.

Как отмечается в информационном бюллетене Минобороны РФ, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 случаев стрельбы в провинции: Дамаск – 10, Латакия – четыре, Хомс – два, Алеппо – один. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции: Идлиб – один, Деръа – один», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки медицинская помощь была оказана 151 человеку. Гуманитарные акции Центром по примирению враждующих сторон в Сирии не проводились.

Также за сутки было подписано два соглашения о присоединении к перемирию в населенных пунктах Аль-Кантара-Шимоли и Аль-Кантара-Джинуби в провинции Хама. Количество населенных пунктов, поддерживающих перемирие, возросло до 2499.

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