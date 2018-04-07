Племянница Скрипаля объяснила отказ в выдаче ей визы Великобритании

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Москва, 7 апреля. Племянница отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Виктория объяснила, почему ей было отказано в выдаче визы Великобритании.

Как рассказала Виктория новостной службе Би-би-си, сотрудники посольства заявили, что ее документы якобы не соответствуют иммиграционным правилам. В Великобритании девушка хотела навестить пострадавших родственников. Она предполагает, что отказ в визе свидетельствует о желании Лондона препятствовать ее приезду в Великобританию.

Напомним, ранее девушка предполагала такой исход событий. Как Виктория сообщала в эфире телеканала «Скай ньюс», в посольстве ей сразу заявили, что решение о том, выдавать ей визу или нет, примут британские власти.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери у одного из торговых центров 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, заявив, что вещество якобы было произведено в России. Затем британская сторона развязала дипломатическую войну, выслав из страны 23 российских дипломата. Аналогичные недружественные шаги по отношению к России следом предприняли ряд европейских государств, США, Канада и Украина.

Москва неоднократно подчеркивала, что РФ не имеет отношения к произошедшему в Солсбери, а обвинения Лондона являются провокацией.

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