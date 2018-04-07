Эксперт объяснил, почему Лондон отказал в визе племяннице Скрипаля

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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила, что была уверена в том, что Великобритания откажет ей в визе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Я была уверена, что так произойдет. Вы все ожидали чего-то другого. Конечно, я знала, что мне не дадут (визу, — Прим. ФАН). Им (англичанам, — Прим. ФАН), должно быть, есть что скрывать», — заявила Скрипаль.

Кроме того, по ее мнению, Сергей и Юлия отравились из-за того, что «съели что-то не то» в баре. Отметим, что ранее она заявляла, что верит в «бытовую» версию отравления родственников.

«Для меня сейчас существует только одна версия — бытовая. То, что это преподнесли так, значит, это кому-то нужно», — говорила Виктория.

Комедия абсурда

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН подчеркнул, что дело Скрипаля из остросюжетного шпионского детектива с мощным международным резонансом постепенно переходит в разряд комедий абсурда. Отказ в британской визе Виктории Скрипаль — один из эпизодов комедии, причем не финальный.

Эксперт предполагает: Лондон отказал Виктории в визе потому, что не хочет отказываться от версии умышленного отравления Скрипалей, а родственница в нее не верит.

«Безусловно, Великобритания, будучи суверенным государством, имеет право отказывать в визе любым иностранным гражданам без объяснения причин, но здесь история настолько резонансная, что у политических комментаторов поневоле возникают версии, связанные с нежеланием Лондона отказываться от исходной версии покушения на бывшего российского разведчика-перебежчика. Виктория Скрипаль, согласно ее интервью, весьма скептически относится к возможности умышленного отравления своих родственников Россией. Плюс к этому странная и вряд ли обоснованная поспешность, с которой, как сообщается, были усыплены и кремированы домашние животные Скрипалей, свидетельствует в пользу желания уничтожить возможные улики. На сегодняшний день из коллизии, в которой оказались Великобритания и Россия, нет «хорошего» выхода. То есть такого разрешения ситуации, при котором обе страны остались бы при своих, а международные последствия были сведены к минимуму», — пояснил Станислав Бышок.

По словам эксперта, сразу после известия об отравлении Скрипалей появилась информация о том, что от газа пострадали еще порядка двадцати британских граждан, а официальный Лондон заявил, что расценивает произошедшее фактически как теракт против Британии и недвусмысленно указал на виновность Москвы. Россия, разумеется, обвинения тут же опровергла. Лондон же продолжал стоять на своем, при этом пытаясь создать временную «антироссийскую коалицию» из стран Северной Америки и Европы. Результатом усилий Даунинг-стрит стала высылка шестидесяти российских дипломатов из США, однако Европа показала существенно меньший энтузиазм — страны континента символически высылали одного-трех российских дипломатических работников.

«Очевидно, коалиция провалилась: в ЕС уже некоторое время говорили о необходимости снятия некоторых антироссийских санкций, которые после их имплементации в 2014-2015 гг. мешали европейскому бизнесу, а здесь европейцам предложили не только продолжить эту историю, но и ввести новые санкции и иными способами ухудшить отношения с Москвой. В этом процессе как-то все забыли о двух десятках британских граждан, якобы также пострадавших от газа «Новичок». А были ли мальчики, собственно? Химическая лаборатория после проведения соответствующих анализов заявила о невозможности установления происхождения газа, что, прямо скажем, вполне логично, ведь у газа нет билета или паспорта с регистрацией.

Тем не менее официальный Лондон не поменял свою позицию (стертый твит не в счет): если не доказано, что «Новичок» был родом из Великороссии, это вовсе не исключает возможности того, что он гипотетически был все же изготовлен именно там. Сейчас, когда Сергей Скрипаль и его дочь находятся в удовлетворительном состоянии, они смогли бы пролить свет на то, что с ними произошло. Однако при любых показаниях представляется очевидным, что Москва и Лондон останутся на своих позициях. Парадоксальным образом, все за всех уже решили, а слова Скрипалей принципиального значения не имеют. Добро пожаловать в мир международных отношений», — резюмировал Станислав Бышок.

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