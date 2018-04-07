Пореченков назвал «мусорными троллями» критиков Козловского в Сети

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Москва, 7 апреля. Актер Михаил Пореченков заступился за коллегу Данилу Козловского, который страдает от критики его фильма «Тренер» в Сети.

Пореченков заступился за Козловского, который болезненно переживает критику своего фильма в Интернете. Напомним, в «Тренере» он выступает в качестве актера, режиссера, сценариста и продюсера. Он заявил, что в США и Европе его картину после показа трейлера хвалили, а на родине его встретили «сплошные ненависть и хамство».

«Он высказался в отношении Интернета, этой мировой помойки, — уточнил Пореченков. — Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди».

Пореченков ответил критикам Козловского. Он отметил, что качестве картины его коллеги, который тратил на фильм «силы и нервы», должны судить люди, которые профессионально занимаются кино.

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