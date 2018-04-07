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Экипаж судна «Норд» отпущен на свободу
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    Экипаж судна «Норд» отпущен на свободу

    10:13  7 Апреля 2018
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    Экипаж судна «Норд» отпущен на свободу

    Симферополь, 7 апреля. Экипаж, захваченного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд», отпущен на свободу, сообщила в субботу представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

    По ее словам, украинская сторона больше не удерживает членов экипажа, за исключением капитана Владимира Горбенко. Моряки в настоящее время находятся в Мариуполе, передает РИА Новости.

    «Но им еще необходимо 10 апреля явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — добавила Шевелева.

    Экипаж судна «Норд» отпущен на свободу

    Накануне, российских моряков обязали выплатить административные штрафы в связи с тем, что они якобы нарушили порядок въезда в Крым. На судне с гниющей рыбой экипажу пришлось провести более 10 дней.

    Напомним, российское судно «Норд» было взято на абордаж украинскими пограничниками 25 марта. Как подчеркивал судовладелец, «Норд» был задержан противоправно, а действия пограничников представляли угрозу безопасности экипажа.

    Ранее сообщалось, что дело капитана «Норда» Владимира Горбенко было взято на контроль уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой. Горбенко арестован до 31 мая.

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    Автор: Василий Котов
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    #россия #украина #экипаж #норд
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