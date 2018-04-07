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Более 40 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность россиян на Пасху
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    Более 40 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность россиян на Пасху

    9:57  7 Апреля 2018
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    Более 40 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность россиян на Пасху

    Москва, 7 апреля. Более 40 тысяч сотрудников МЧС будут обеспечивать безопасность россиян в период празднования православной Пасхи. В настоящее время подразделения службы переведены в режим повышенной готовности, сообщают в пресс-службе МЧС России.

    «С 09.00 7 апреля до 09.00 9 апреля в целях обеспечения безопасности и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации органы управления, силы и средства МЧС переводятся в режим повышенной готовности», — уточнили в службе.

    Более 40 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность россиян на Пасху

    Уточняется, что в преддверии Пасхи инспекторы провели профилактические мероприятия в храмах и церквях страны, где в ночь с 7 на 8 апреля пройдут праздничные богослужения. Всего сотрудники МЧС России провели 26 тысяч проверочно-профилактических мероприятий, а также провели 11 тысяч инструктажей и бесед с обслуживающим персоналом, пишет ТАСС. 

    «Всего на контроле находится свыше 11 тысяч храмов, церквей и монастырей по всей стране», — добавили в МЧС.

    Ранее ФАН напомнило о традициях и правилах празднования православной Пасхи, а также об истории религиозного праздника.

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    Автор: Василий Котов
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    #россия #безопасность #мчс #пасха
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