Искусственный интеллект на страже закона: Новейшие технологии в сфере права. ФАН-ТВ

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Автоматизация юридического процесса или внедрение искусственного интеллекта. На международной конференции Legal Al в «Сколково» лучшие российские и иностранные практики рассказали, как сегодня в сфере права можно применить новейшие технологии.

«Если нейронные сети научатся просто отличать, где черное, а где белое — это уже будет большим успехом», — считает начальник юридического департамента «Гарант» Светлана Ревак.

Нейронные сети и роботы теперь держат юристов в тонусе. В перспективе — полная автоматизация и компьютеризация многих юридических процессов. Специалисты решают, как применять искусственный интеллект в юриспруденции, чтобы повысить эффективность поиска, обобщения информации в базах законодательства, судебной практики и других данных в рамках любого юридического проекта.

«Во-первых, я хотел бы сказать о важности данных в юридической сфере. Потому что информация обладает даже большей ценностью, чем золото. И для юридических фирм очень важно найти и подключиться к источнику сведений. Потому что информация помогает выигрывать дела. И необходимо понимать уровень зрелости и совершенства технологий. В этом случае мы говорим об искусственном интеллекте и о том, каким образом они [технологии] могут интегрироваться в предоставление юридических услуг», — рассказывает основатель «LegalComet» (Сингапур) Майкл Лью.

Глядя на перечень возможностей машины, может сложиться впечатление, что она в итоге заменит человека, однако цель у искусственного интеллекта совершенна другая.



«Я не думаю, что это заменит полностью юриста, потому что в нашей работе есть такие факторы, как эмоциональное восприятие, какие-то навыки в интерпретации речи, эмоций, интерпретации определенных слов и выражений, которые пока что недоступны машинам. И я думаю, что, в принципе, никогда и не будут [доступны] , именно из-за этой тонкости. Но ускорить работу, я думаю, эти алгоритмы помогут», — делится мнением старший консультант «KorumLegal» (Гонконг) Анна Ким.

«Я называю это демократизацией информации. Действительно, есть такая цель — приземлить эти сокровенные знания, сделать их ближе к людям. Потому что для юристов это — не выявленный спрос. Люди не понимают, зачем им обращаться к юристам и адвокатам, если у них что-то не произошло. Они связывают эти услуги с каким-то прецедентом, с каким-то негативом, просто потому что это достаточно консервативная отрасль, достаточно закрыта и непонятна большинству людей», — уверен директор центра юридических технологий инновационного центра «Сколково” Антон Пронин.

Сделать сферу права доступной и понятной каждому — вот о чем всерьез задумались в «Сколково». Привлечь и перенять зарубежный опыт, помочь российским стартапам в сфере развития искусственного интеллекта — ближайшее будущее молодых ученых России.

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