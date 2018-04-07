Киев выдвинул условия для проведения новой встречи в нормандском формате

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Киев, 7 апреля. Украина будет готова провести новую встречу в нормандском формате, если на мероприятии будут подняты вопросы введения миротворческой миссии в Донбасс и освобождения заключенных, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин заявил, что намерен в ближайшие дни переговорить с немецким и французским коллегами.

«Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, — констатировал он, — потом будем смотреть, с чем выходим на Россию».

Он заявил, что Киев готов к встрече в нормандском формате, если будут выполнены его условия — стороны должны обсудить ввод миротворческой миссии в Донбасс и освобождение заключенных.

«Я сказал и своему французскому коллеге, и немецкому: если включаем эти три вопроса в повестку дня нормандской встречи — собираемся вчетвером», — констатировал он.

Климкин добавил, что рассчитывает, что встреча в нормандском формате состоится в ближайшее время.

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