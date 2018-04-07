Швейцарская банкнота стала самой красивой в мире

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Москва, 7 апреля. Швейцарская банкнота в 10 франков стала самой красивой в мире в 2017 году. Таковой ее признало Международное общество банкнот, сообщает официальный сайт организации.

«Международное общество банкнот объявило, что его члены в ходе голосования выбрали Национальный банк Швейцарии для получения престижной награды «Банкнота 2017 года», — говорится на сайте.

Присуждая премию, жюри руководствовалось такими критериями, как дизайн купюры, ее художественные достоинства, использование цвета, контрастности, баланса, а также степень защищенности банкноты от подделки.

На швейцарской купюре в 10 франков изображены руки дирижера и часовой механизм, что символизирует любовь швейцарцев к музыке и их бережное отношение ко времени. Банкнота стала частью нового выпуска Центрального банка Швейцарии, посвященного национальному характеру и абстрактным темам.

Отмечается, что в прошлом году в мире было выпущено более 170 банкнот, при этом около трети из них имели абсолютно новый дизайн. В конкурсе также принимала участие новая российская купюра номиналом в две тысячи рублей.

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