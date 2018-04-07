Глава ВТБ после новых санкций США призвал Вашингтон и Москву прекратить вражду ради детей

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Москва, 7 апреля. Глава российского банка ВТБ Андрей Костин, внесенный Вашингтоном в новый санкционный список, призвал США и РФ прекратить вражду ради будущих поколений.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN, подчеркнув, что всегда выступал за поддержание хороших деловых отношений Москвы и Вашингтона.

«Мне кажется, нам нужно где-то уже остановиться, ведь ситуация становится все хуже и хуже, и нам нужно где-то остановиться, если не ради себя, то ради наших детей, которые определенно заслуживают жить в лучшем мире, в котором царит мир», — сказал он.

Костин подчеркнул, что является не чиновником, как это утверждается в документе Минфина, а председателем правления акционерного коммерческого банка. Он отметил, что очередные санкции, введенные США против России, свидетельствуют о высоком уровне недопонимания американскими властями намерений правительства РФ.

Костин рассказал, что желания отомстить из-за действий Вашингтона у него не возникает. Более того, глава ВТБ призвал США и Россию начать восстанавливать отношения и не двигаться «к очередному тупику».

Напомним, новые санкции против России США приняли накануне. В черный список были внесены 17 должностных лиц РФ, 12 частных компаний, две госструктуры и семь предпринимателей. В США заявляют, что они якобы влияли на решения Москвы по Сирии и Украине или развивали бизнес за счет неких «дестабилизирующий действий правительства РФ».

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