«Комсомольская правда» восстановила сайт после масштабной хакерской атаки

В закладки

Москва, 7 апреля. Российская газета «Комсомольская правда» восстановила доступ к своему сайту после масштабной хакерской атаки. Об этом издание сообщила в своем Telegram-канале.

«Сайт KP.RU заработал в полном объеме», — говорится в сообщении.

Хакерская атака на сайт «Комсомольской правды» была совершена в ночь на субботу. Доступ к сайту был заблокирован. Вместо этого отображался черный экран с надписью «Не трогайте наши выборы» на английском языке.

В газете считают, что к аварии на сайте причастна группа хакеров под названием Jember Hacker terrorists. О проблемах с доступом к своим сайтам также сообщали и другие российские СМИ.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.