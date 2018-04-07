«Комсомольская правда» восстановила сайт после масштабной хакерской атаки
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Москва, 7 апреля. Российская газета «Комсомольская правда» восстановила доступ к своему сайту после масштабной хакерской атаки. Об этом издание сообщила в своем Telegram-канале.
«Сайт KP.RU заработал в полном объеме», — говорится в сообщении.
Хакерская атака на сайт «Комсомольской правды» была совершена в ночь на субботу. Доступ к сайту был заблокирован. Вместо этого отображался черный экран с надписью «Не трогайте наши выборы» на английском языке.
В газете считают, что к аварии на сайте причастна группа хакеров под названием Jember Hacker terrorists. О проблемах с доступом к своим сайтам также сообщали и другие российские СМИ.
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