«Память как у рыбок»: россияне посмеялись над вторым санкционным кругом США

В закладки

Москва, 7 апреля. США ввели новые санкции против российских бизнесменов и сотрудников госструктур. Многие из них второй раз попали в американский черный список. Россияне в соцсетях пошутили, что этот «сериал» становится «скучным».

Минфин США накануне расширил санкции против России. В черный список попали более 20 персон и более 10 организаций. Под санкциями оказались бизнесмен Олег Дерипаска, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава МВД России Владимир Колокольцев, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, глава «Газпрома» Алексей Миллер и многие другие.

Многие из попавших в этот список оказались не первый раз под санкциями США. Россияне обратили внимание, что Вашингтон пошел по второму санкционному кругу.

«Вообще скучно... Все одно и тоже, даже пишут вот тут, что некоторых по второму кругу в список вписывают», — констатируют пользователи Сети.

«Память как у рыбок аквариумных. Через полгода — снова здорова», — ищут причины такого шага россияне.

«Эти санкции уже все больше напоминают очередную серию из американского сериала, — комментируют интернет-пользователи новые санкции США. — Примитивный сценарий, скучная игра актеров, ноль эмоций».

Ряд пользователей также предложили Белому дому в связи с последними событиями в Британии разнообразить санкционные списки не только людьми, но и продуктами питания.

«Еще надо гречку запретить как опасное русское оружие», — шутят они.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.