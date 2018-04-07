Правительство РФ выделит 7 млрд рублей на платформу «Северный полюс» в Арктике

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Москва, 7 апреля. Российское правительство выделит почти семь миллиардов рублей на строительство арктической платформы «Северный полюс». Соответствующие постановление и распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Цель создания ледостойкой самодвижущейся платформы – продолжение и развитие комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана, которые предусмотрены государственной программой «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ».

«Северный полюс» станет плавучей обсерваторией, где российские ученые смогут проводить мониторинг природной среды. Весь объем бюджетных ассигнований на платформу составит 6,966 миллиарда рублей. Из них 363 миллиона будут предоставлены в 2018 году, 4,325 миллиарда – в 2019, 2,278 миллиарда – в 2020 году.

В 2020 году платформа «Северный полюс» должна быть введена в эксплуатацию. Исполнять работы по ее проектированию и сооружению будет АО «Адмиралтейские верфи». Благодаря новой платформе Россия также закрепит свое присутствие в Арктике.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о первых с советских времен полетах российских служащих к США через Арктику.

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