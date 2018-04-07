ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР 23 раза за сутки

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Донецк, 7 апреля. Украинские силовики за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике 23 раза, сообщает в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня.

Уточняется, что ВСУ вели огонь с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Всего при обстреле территорий ДНР украинские силовики применили 305 единиц боеприпасов.

Напомним, очередное «пасхальное» перемирие вступило в силу на территории Донбасса 30 марта. Однако из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

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