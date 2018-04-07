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ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР 23 раза за сутки
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    ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР 23 раза за сутки

    8:50  7 Апреля 2018
    83

    ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР 23 раза за сутки

    Донецк, 7 апреля. Украинские силовики за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике 23 раза, сообщает в субботу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня.

    Уточняется, что ВСУ вели огонь с использованием минометов калибром 82 и 120 миллиметров, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. Всего при обстреле территорий ДНР украинские силовики применили 305 единиц боеприпасов.

    Напомним, очередное «пасхальное» перемирие вступило в силу на территории Донбасса 30 марта. Однако из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны ВСУ.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #днр #всу #донбасс #обстрел
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