GM-АвтоВАЗ приостановил производство Chevrolet Niva

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Москва, 7 апреля. Совместное российско-американское предприятие GM-АвтоВАЗ временно приостановило производство внедорожников Chevrolet Niva из-за нехватки комплектующих.

В компании уточнили, что проблема возникла в связи с задержкой поставок компонентов для производства автомобилей одним из партнеров. При этом в пресс-службе GM-АвтоВАЗ подчеркнули, что в настоящее время отгрузки внедорожников дилерам происходят в штатном режиме.

«О том, как данная ситуация отразится на выполнении годового производственного плана, говорить преждевременно», — подчеркнули в компании.

Ранее аналогичная проблема с производством Chevrolet Niva уже возникала. Прошлой весной комплектующие на предприятие отказалась поставлять нижегородская компания ООО «Завод Автокомпонент».

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