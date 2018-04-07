Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Американские военнослужащие направлены на границу с Мексикой
Общество
Более 40 тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность россиян на Пасху
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Американские военнослужащие направлены на границу с Мексикой

    8:33  7 Апреля 2018
    356

    Американские военнослужащие направлены на границу с Мексикой

    Вашингтон, 7 апреля. Военнослужащие американской Национальной гвардии направлены на границу с Мексикой. Соответствующее заявление сделали глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

    Фрагмент документа был опубликован в субботу в Twitter Нильсен. Отмечается, что американские войска отправляются на границу с целью обеспечения безопасности.

    «Войска национальной гвардии выдвигаются поддержать миссию по обеспечению безопасности границ вдоль южно-восточной границы США», — говорится в сообщении.

    Напомним, меморандум о применении сил Национальной гвардии США на границе с Мексикой подписал на этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Согласно документы, силы Национальной гвардии должны помочь министерству внутренних дел в охране американской южной границы. На границу с Мексикой Трамп намеревался отправить от двух до четырех тысяч служащих.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #мексика #национальная гвардия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС

      4:54 7 Апреля 2018 1458
      Читать
      1:22
      Сегодня

      Пушков назвал новые санкции США «ветрами ледяной войны»
      22:40
      Вчера

      Санкции и антироссийские выпады США не останутся без ответа – МИД РФ
      20:53
      Вчера

      Кадыров призвал Роскомнадзор и Telegram к компромиссу
      19:21
      Вчера

      Что ж он ерунду-то болтает? Лоза ответил Козловскому на слова о «злобе и хамстве» россиян
      18:47
      Вчера

      «США, как девочки, составляют списочки»: Милонов предложил освободиться от власти американских корпораций

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 1449

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      381

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      9347

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      385

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      2767
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС

      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС

      4:54   7 Апреля 2018
      1458
      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      22:52   6 Апреля 2018
      1596
      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      19:30   6 Апреля 2018
      2889
      «ОБСЕ слепа и глуха»: в Луганске прошел митинг в поддержку экипажа «Норда»

      «ОБСЕ слепа и глуха»: в Луганске прошел митинг в поддержку экипажа «Норда»

      18:46   6 Апреля 2018
      2297