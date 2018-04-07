Американские военнослужащие направлены на границу с Мексикой

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Вашингтон, 7 апреля. Военнослужащие американской Национальной гвардии направлены на границу с Мексикой. Соответствующее заявление сделали глава Пентагона Джеймс Мэттис и министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

Фрагмент документа был опубликован в субботу в Twitter Нильсен. Отмечается, что американские войска отправляются на границу с целью обеспечения безопасности.

«Войска национальной гвардии выдвигаются поддержать миссию по обеспечению безопасности границ вдоль южно-восточной границы США», — говорится в сообщении.

At the direction @POTUS, and as a result of close coordination with the border state governors and DoD, National Guard personnel are deploying to the border tonight. Statement w #SecDef Mattis @DeptofDefense ???? pic.twitter.com/uCWUxvS7yZ — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) April 7, 2018

Напомним, меморандум о применении сил Национальной гвардии США на границе с Мексикой подписал на этой неделе президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Согласно документы, силы Национальной гвардии должны помочь министерству внутренних дел в охране американской южной границы. На границу с Мексикой Трамп намеревался отправить от двух до четырех тысяч служащих.

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