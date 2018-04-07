Российские ученые придумали лифт для доставки грузов на Марс

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Москва, 7 апреля. Российские ученые придумали новый способ доставки грузов на Марс. По их мнению, сделать это в будущем можно будет с помощью своеобразного «лифта», а не ракеты.

Для доставки грузов ученые предлагают протянуть со спутников Марса специальные тросы. Работу тросов можно будет организовать двумя способами. Первый все-таки предполагает использование космического аппарата, который будет самостоятельно подниматься с поверхности планеты и стыковаться с концом троса. Трос при этом будет двигаться со скоростью около двух километров в секунду.

Согласно второму способу, трос будет захватываться с поверхности Марса автоматически благодаря точному расчету координат места стыковки и запуска. Груз будет в свою очередь находиться на тросовой петле, подвешенной на мачтах. Петлю будет подхватывать специальное устройство, установленное на одном из спутников Красной планеты – Фобосе или Деймосе.

Ученые считают, что создать космический лифт можно будет уже к середине XXI века. Работа была опубликована в корпоративном журнале «Вестник» НПО им. Лавочкина.

Ранее американские ученые заявили, что путешествие на Марс может быть опасно для астронавтов из-за воздействия радиации.

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