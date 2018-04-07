7 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Великобритания отказала в выдаче визы племяннице Скрипаля

Великобритания отказала в выдаче визы племяннице Сергея Скрипаля Власти Великобритании отказали племяннице Сергея Скрипаля Виктории в получении визы, сообщает телеканал «Би-Би-Си». Согласно источнику в правительстве, на который ссылается СМИ, в визе отказано, поскольку британская сторона считает, что «российские власти пытаются использовать Викторию в качестве пешки». Как заявили представители посольства России в Лондоне это, очевидно, означает, что решение было принято из чисто политических соображений. В то же время британское МВД сообщило, что заявка Виктории Скрипаль «не соответствовала иммиграционным правилам». По мнению российских дипломатов, посольство Британии должно было помочь Виктории привести визовую заявку в надлежащий вид, а не отказывать ей.

Дело капитана судна «Норд» взято на контроль украинским омбудсменом Дело капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко, задержанного на Украине, было взято на контроль уполномоченным Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой. За капитана, арестованного ранее на два месяца судом Херсона, был внесен залог, но из-за бюрократических проволочек он выйдет на свободу не раньше 10 апреля. Также известно, что экипаж судна получил административные штрафы. Но паспорта морякам не вернули, им предстоит допрос в СБУ по делу капитана, которому грозит до пяти лет лишения свободы. Украинская сторона инкриминирует ему «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

МЧС России проверило более 8,5 тысяч объектов на пожарную безопасность Специалисты МЧС совместно с прокуратурой проверили более 8,5 тысяч объектов массового пребывания людей на пожарную безопасность. Всего к осмотру запланировано более 14,5 тысяч зданий и помещений. Сотрудники ведомств осметрели как объекты торговли и развлечений, так и ряд музеев, библиотек, магазинов, ресторанов и больниц. Процедуре подлежат помещения площадью более 50 квадратных метров, а также те, где возможно одновременное нахождение от 50 человек. Наиболее часто встречающимся нарушением стало отсутствие устройств дымоудаления и автоматизированных систем оповещения о пожаре.