Москва стала самым загруженным от пробок европейским городом

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Москва, 7 апреля. Российская столица стала самым загруженным от транспортных пробок городом в Европе. В среднем московские автомобилисты проводят в дорожных заторах около 91 часа за год.

К таким выводам в результате исследования пришли специалисты аналитического сервиса GoCompare. Став лидером по пробкам, Москва обогнала в рейтинге такие мегаполисы, как Лондон и Париж. В британской столице водители тратят на пробки 73 часа в год, во французской – 65 часов.

Также в рейтинг городов с самыми загруженными дорогами попали Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи и Нижний Новгород. В ходе исследования специалисты пользовались информацией рейтинга пробок INRIX и Министерства транспорта США.

Ранее сообщалось, что в связи с празднованием православной Пасхи общественный транспорт Москвы изменит свои маршруты.

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