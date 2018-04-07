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ВСУ нарушили перемирие в ЛНР 4 раза за сутки
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    ВСУ нарушили перемирие в ЛНР 4 раза за сутки

    7:49  7 Апреля 2018
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    ВСУ нарушили перемирие в ЛНР 4 раза за сутки

    Луганск, 7 апреля. За минувшие сутки украинские силовики четыре раза провели обстрел территории Луганской народной республики, сообщает в субботу Народная милиция ЛНР.

    «За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

    Уточняется, что при обстрелах ВСУ были применены минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, РПГ), вооружение БМП и стрелковое оружие. Огонь был открыт по районам населенных пунктов Калиновка и Калиново.

    ВСУ нарушили перемирие в ЛНР 4 раза за сутки

    Всего ВСУ выпустили около 70 снарядов. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

    Напомним, очередное перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Оно приурочено к празднованию Пасхи. Несмотря на это, из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.

    Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

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    Автор: Василий Котов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #всу #донбасс #обстрел #лнр
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