ВСУ нарушили перемирие в ЛНР 4 раза за сутки

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Луганск, 7 апреля. За минувшие сутки украинские силовики четыре раза провели обстрел территории Луганской народной республики, сообщает в субботу Народная милиция ЛНР.

«За прошедшие сутки украинские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что при обстрелах ВСУ были применены минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы (АГС, РПГ), вооружение БМП и стрелковое оружие. Огонь был открыт по районам населенных пунктов Калиновка и Калиново.

Всего ВСУ выпустили около 70 снарядов. По предварительным данным, в результате обстрела никто не пострадал.

Напомним, очередное перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Оно приурочено к празднованию Пасхи. Несмотря на это, из республик продолжают поступать сообщения об обстрелах со стороны украинских силовиков.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

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