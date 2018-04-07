Джонсон заявил, что приветствует новые антироссийские санкции США

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Москва, 7 апреля. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приветствует введение США новых санкций против якобы имеющей место «враждебной деятельности российского государства».

Об этом глава британского внешнеполитического ведомства написал в своем Twitter, сообщает «Газета.ру».

«Я приветствую принятие США очередных решительных мер против враждебной деятельности российского государства, которые предусматривают введение санкций против большего числа связанных с Кремлем российских организаций», — написал он.

I welcome the US taking further decisive action against Russian malign state activity by sanctioning more Russian entities with Kremlin links. The international community continues to show that persistent Russian hostility will be tolerated no longer. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 6, 2018

Как считает Джонсон, данные шаги демонстрируют, что международное сообщество «не намерено терпеть» некую «непрекращающуюся враждебность России».

Напомним, накануне Минфин США сообщил, что Вашингтон расширил санкционный список в отношении России, включив в него 17 должностных лиц РФ, 12 частных компаний, две госструктуры и семь предпринимателей. В США заявляют, что они якобы влияли на решения Москвы по Сирии и Украине или развивали бизнес за счет неких «дестабилизирующий действий правительства РФ».

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