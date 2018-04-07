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Эр-Рияд, 7 апреля. На границе Саудовской Аравии и Катара частная компания собирается вырыть канал.

По информации местных СМИ, на острове, который появится с помощью канала, планируется реализовать туристических проект. Его выполнением собирается заняться инвестиционный союз, в который входят девять компаний.

Остров планируется создать в течение года. В настоящее время проект проходит стадию согласования. Известно, что канал будет иметь ширину 200 метров, глубину — 15–20 метров и длину — 60 километров. С такими параметрами канал сможет принимать любые морские суда.

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