Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Глава МИД Украины пообещал «давить на Россию» в вопросе размещения миротворцев
Весь мир
Сталлоне открыл памятную доску на статуе Рокки в Филадельфии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава МИД Украины пообещал «давить на Россию» в вопросе размещения миротворцев

    7:16  7 Апреля 2018
    1492

    Глава МИД Украины пообещал «давить на Россию» в вопросе размещения миротворцев

    Киев, 7 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет «давить» на Москву в вопросах, касающихся размещения миротворцев на территории Донбасса.

    Выступая на украинском телевидении, он заявил, что Совбез ООН должен принять соответствующую резолюцию. Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что Россия может отказаться выполнять такие условия. В таком случае, по словам Климкина, Украина окажет давление на Россию.

    «Сейчас у нас есть общая позиция — Германия, Франция, США. После этих контактов высокого уровня будем давить на Россию с тем, чтобы это (размещение миротворцев — Прим. ФАН) реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Настасья Шеркунова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #донбасс #украина #павел климкин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС

      4:54 7 Апреля 2018 834
      Читать
      1:22
      Сегодня

      Пушков назвал новые санкции США «ветрами ледяной войны»
      22:40
      Вчера

      Санкции и антироссийские выпады США не останутся без ответа – МИД РФ
      20:53
      Вчера

      Кадыров призвал Роскомнадзор и Telegram к компромиссу
      19:21
      Вчера

      Что ж он ерунду-то болтает? Лоза ответил Козловскому на слова о «злобе и хамстве» россиян
      18:47
      Вчера

      «США, как девочки, составляют списочки»: Милонов предложил освободиться от власти американских корпораций

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 1316

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      370

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      8847

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      370

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      2683
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      22:52   6 Апреля 2018
      1318
      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      19:30   6 Апреля 2018
      2534
      «ОБСЕ слепа и глуха»: в Луганске прошел митинг в поддержку экипажа «Норда»

      «ОБСЕ слепа и глуха»: в Луганске прошел митинг в поддержку экипажа «Норда»

      18:46   6 Апреля 2018
      1959
      «Пакостят, как на кухне в коммуналке»: в Совфеде ответили на расширение санкционного списка США

      «Пакостят, как на кухне в коммуналке»: в Совфеде ответили на расширение санкционного списка США

      17:25   6 Апреля 2018
      2820