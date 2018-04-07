Глава МИД Украины пообещал «давить на Россию» в вопросе размещения миротворцев

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Киев, 7 апреля. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев будет «давить» на Москву в вопросах, касающихся размещения миротворцев на территории Донбасса.

Выступая на украинском телевидении, он заявил, что Совбез ООН должен принять соответствующую резолюцию. Глава украинского внешнеполитического ведомства считает, что Россия может отказаться выполнять такие условия. В таком случае, по словам Климкина, Украина окажет давление на Россию.

«Сейчас у нас есть общая позиция — Германия, Франция, США. После этих контактов высокого уровня будем давить на Россию с тем, чтобы это (размещение миротворцев — Прим. ФАН) реализовалось, и должны это сделать как толчок для того, чтобы это началось», — заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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