Учитель заступился за Козловского после заявления о хамстве в России

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Москва, 7 апреля. Российский режиссер Алексей Учитель поддержал актера Данилу Козловского, заявившего о хамстве в России.

По словам Учителя, Козловский не оскорблял Россию и россиян в целом, а имел в виду заявления отдельных лиц, критикующих кинематограф.

«Я считаю, что он правильно отзывается. Потому что он говорил не о зрителях. Он говорит о тех, как я считаю, довольно беспочвенных заявлениях людей, не понимающих, что такое киноиндустрия», — сказал Учитель.

Ранее Газета.ру сообщала, что актер Данила Козловский сделал жесткое высказывание в адрес россиян, раскритиковавших фильм «Тренер», в котором он выступил в качестве режиссера, сценариста, продюсера и исполнителя главной роли.

Актер заявил, что зрители из Европы и Америки, посмотревшие трейлер картины, хвалили его работу, и только россияне злобно критиковали.

«Пишут столько гадостей, что порой теряешься», — отметил Козловский.

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