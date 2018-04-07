Паулс рассказал о последствиях для Латвии от ухода «Новой волны» из Юрмалы

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Рига, 7 апреля. Композитор Раймонд Паулс заявил, что с уходом из Юрмалы музыкального конкурса «Новая волна» Латвия потеряла как денежную прибыль, так и внимание.

По словам Паулса, конкурс приносил Латвии прибыль и рождал новых звезд. Он также отметил, что в Москве за хиты платят огромные деньги, а в Латвии на такие гонорары не приходится рассчитывать.

Паулс поделился, что теперь он иногда дарит песни исполнителям, которые не могут позволить себе их покупку — так, больше десятка песен он подарил латвийской певице Кристине Праулине.

«Мы уже забыли, что в свое время этому способствовал конкурс «Новая волна», шум был, деньги были. Теперь его закрыли, нет ни шума, ни денег», — подчеркнул композитор, добавив, что фестиваль Лаймы Вайкуле никогда не сможет заменить «Новую волну».

Напомним, что международный конкурс молодых исполнителей поп-музыки «Новая волна» проводился в Юрмале с 2002 по 2014 год. В 2015 году проведение конкурса было перенесено в Сочи.

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