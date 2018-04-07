Шесть человек стали жертвами пожара в Уссурийске

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Уссурийск, 7 апреля. Представитель СУСК РФ по Приморскому краю сообщил, что жертвами пожара в жилом доме в Уссурийске стали шесть человек.

Сообщается, что после ликвидации возгорания на месте происшествия были обнаружены тела четырех женщин и ребенка. Отмечается, что еще один мужчина, спасаясь от огня, выпрыгнул с балкона и скончался в больнице.

По факту гибели людей следователи возбудили уголовное дело.

«По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — рассказал источник в следственных органах.

Пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю сообщила, что спасатели почти четыре часа тушили пожар в доме в Уссурийске, говорится в материале Газеты.ру.

Возгорание было полностью ликвидировано в 09.39 по местному времени (02.39 мск).

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