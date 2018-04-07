Соловьев предложил продать курятину украинскому эксперту, жалующемуся на высокие цены

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Москва, 7 апреля. Украинский политолог Вячеслав Ковтун пожаловался на украинские власти, не контролирующие рост цен на продукты в стране.

В студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Ковтун подверг резкой критике деятельность украинского правительства. По его словам, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, возможно, находится на этой должности последние дни, так как недовольство его работой нарастает как снежный ком.

В числе претензий, предъявляемых к главе правительства, Ковтун назвал неспособность взять под контроль рост цен на жизненно важные продукты питания.

Эксперт напомнил, что два года назад, после назначения главой правительства на место Арсения Яценюка, Гройсман заявлял, что Украина увидит, как он умеет управлять страной.

«Но, к сожалению, сейчас цены на Украине выше – например, на курятину – чем в России. Здесь 81 гривен (179 рублей) за килограмм, а по нашим – я был в одном из самых крупных супермаркетов «Фоззи», и там было 130 (287 рублей)», — рассказал директор Центра исследований общественных процессов «Эксперт».

«Вам продать?» – незамедлительно отреагировал на его заявление ведущий программы Владимир Соловьев.

По словам эксперта, цены на социальный хлеб на Украине также превосходят российские.

«Возникают вопросы об эффективности управления. Где то обещанное благосостояние людей?» – задался вопросом Ковтун, на что Соловьев напомнил, что против Украины не были введены экономические санкции.

«А против какой страны санкции-то ввели? Если их ввели против нас, почему цены растут у вас?» – отметил телеведущий.

Украинский эксперт подчеркнул, что в настоящее время в стране отменено государственное регулирование цен, а экономика монополизирована, благодаря чему немногочисленные производители «диктуют условия и правила игры».

Ранее Газета.ру сообщала, что рост ВВП на Украине за прошлый год составил 2,1%.

«В 2017 году рост ВВП оценен в 2,1%», — заявил Национальный банк Украины. Также в НБУ подчеркнули, что уровень инфляции в 2017 году составил 13,7%. При этом, госдолг Украины превысил 2,1 трлн гривен и уже приблизился к 80% ВВП.

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