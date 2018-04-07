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Вашингтон, 7 апреля. Президента США Дональда Трампа начали готовить к даче показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру, проводящему расследование по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году.

Сообщается, что в настоящее время подготовка к беседе со спецпрокурором находится на начальном этапе.

Советники и юрисконсульты инструктируют американского главу, какие темы могут интересовать Мюллера.

Отметим, что Трамп не заявлял официально о согласии лично дать показания спецпрокурору.

Ранее Газета.ру сообщала, что команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила по крайней мере двух российских олигархов. Отмечалось, что следователей по «российскому делу» интересует, не направляли ли олигархи средства на финансирование кампании Дональда Трампа — прямым или косвенным путем.

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