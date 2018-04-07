Шварценеггера выписали из больницы после операции на открытом сердце
Лос-Анджелес, 7 апреля. Представитель голливудского актера Арнольда Шварценеггера Дэниэл Кетчелл сообщил, что звезду боевиков выписали из больницы Лос-Анджелеса после операции на открытом сердце.
«Шварценеггер направился домой!» — написал Кетчелл в своем Twitter.
По словам Кетчелла, первыми словами актера после пробуждения была его фраза, отсылающая к цитате из «Терминатора-2» «I'm back».
Ранее Газета.ру сообщала, что Арнольд Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер, которые провели операцию на открытом сердце, несмотря на то, что процедура прошла не совсем так, как было запланировано. Процедура являлась «экспериментальной», и в ее ходе возникли осложнения.
Напомним, что 70-летний актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер в конце марта был помещен в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера.