Шварценеггера выписали из больницы после операции на открытом сердце

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Лос-Анджелес, 7 апреля. Представитель голливудского актера Арнольда Шварценеггера Дэниэл Кетчелл сообщил, что звезду боевиков выписали из больницы Лос-Анджелеса после операции на открытом сердце.

«Шварценеггер направился домой!» — написал Кетчелл в своем Twitter.

По словам Кетчелла, первыми словами актера после пробуждения была его фраза, отсылающая к цитате из «Терминатора-2» «I'm back».

Ранее Газета.ру сообщала, что Арнольд Шварценеггер поблагодарил врачей и медсестер, которые провели операцию на открытом сердце, несмотря на то, что процедура прошла не совсем так, как было запланировано. Процедура являлась «экспериментальной», и в ее ходе возникли осложнения.

Напомним, что 70-летний актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер в конце марта был помещен в больницу Лос-Анджелеса для замены клапана катетера.

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