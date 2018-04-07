Европейские эксперты оценили важность российского газа для ЕС

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Женева, 7 апреля. Руководитель департамента инвестиционной стратегии и исследований Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейдэрб считает, что российский газ в ближайшем будущем останется важным энергоносителем для стран Европы.

По словам эксперта, такие страны, как Германия и Великобритания не смогут быстро диверсифицировать поставки газа или заменить недостающее количество энергоносителя за счет возобновляемых источников.

Аналитик напомнила, что в настоящее время доля российского газа на европейском рынке превышает треть.

«Есть собственное производство, но оно невелико. Импорт газа из России останется важным источником для Европы, в особенности для Германии», — цитирует Хехлер-Фейдэрб агентство РИА Новости.

Она также подчеркнула, что очевидным является тот факт, что в ближайшем будущем Германия сохранит зависимость от газа как ископаемого источника энергии. Специалист связала данную тенденцию с тем, что страна постепенно пытается отказаться от угля и атомной энергии.

«Возобновляемых источников энергии не хватит, чтобы закрыть этот пробел. В краткосрочной и среднесрочной перспективе зависимость от газа сохранится», — поясняет эксперт.

Также она разъяснила ситуацию с российским газом на рынке Великобритании. По ее словам, Лондон заявляет о стремлении снизить зависимость от российского газа на фоне процесса по выходу страны из Европейского союза.

«Пока трудно сказать, сделает ли выход торговые отношения с союзом более простыми или наоборот усложнит их. Скорее всего, и то и другое», — отметила Хехлер-Фейдэрб, добавив, что, по всей вероятности, уменьшение зависимости от российского газа будет происходить постепенно, так как Великобритания не в состоянии одномоментно заместить поставки голубого топлива.

Ранее Газета.ру сообщала, что глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори заявил, что Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат строительство газопровода «Северный поток — 2»..

«Мы считаем, что «Северный поток» не содействует диверсификации поставок и диверсификации маршрутов поставки», — сказал Ристори.

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