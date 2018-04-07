Спикер Рады связал запуск «Северного потока-2» с полномасштабной войной

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Киев, 7 апреля. Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может спровоцировать полномасштабное наступление российских войск на Украину.

«Запуск «Северного потока — 2» может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину», — сказал парламентарий.

По его словам, Украина уже неоднократно переживала энергетические атаки от России.

Напомним, что «Северный поток – 2» — новый экспортный газопровод из России через Балтийское море, который создается с целью обеспечить высокую надежность поставок российского природного газа в Европу.

Ранее Газета.ру сообщала, что коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что экономические потери Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2» составят около $3 млрд.

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