Более тысячи палестинцев пострадали в ходе стычек в Газе

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Тель-Авив, 7 апреля. Представитель Министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кидра сообщил, что число палестинцев, пострадавших столкновениях с израильской армией на границе с сектором Газа, достигло 1070 человек.

«Погиб 33-летний палестинец, ранее сегодня получивший ранение. Всего в столкновениях с израильскими солдатами в секторе Газа погибли шесть человек и 1070 получили ранения», — сказал он.

Отмечается, что среди пострадавших 293 получили ранения боевыми пулями, ранения 25 оцениваются как тяжелые.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент Палестины Махмуд Аббас поручил созвать экстренное заседание Совбеза в связи с ситуацией в секторе Газа. Позже стало известно, что предложенный Кувейтом проект заявления Собеза ООН по ситуации в секторе Газа не был принят. СБ также призвал все стороны конфликта проявить сдержанность и предотвратить дальнейшую эскалацию.

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