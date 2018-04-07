Эксперт прокомментировал отказ Еврокомиссии поддержать проект газопровода «Северный поток — 2»

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Москва, 7 апреля. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что отказ Еврокомиссии поддержать проект газопровода «Северный поток — 2» никак не скажется на его строительстве.

По словам Пикина, отказ стал политическим решением.

«С точки зрения ключевых экономик, Австрия и Германия — за строительство. С точки зрения усиления санкций, тоже — все, что они могли ввести, ввели в августе прошлого года», — пояснил он.

Напомним, что ранее глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори заявил, что Евросоюз не поддержит проект газопровода «Северный поток — 2». При этом он отметил, что о санкциях речи не идет.

Ранее Газета.ру сообщала, что правительство Финляндии дало разрешение проекту строительства газопровода «Северный поток — 2» на использование своей исключительной экономической зоны.

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