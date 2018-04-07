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Экономика
Эксперт прокомментировал отказ Еврокомиссии поддержать проект газопровода «Северный поток — 2»
Экономика
Эксперт прокомментировал отказ Еврокомиссии поддержать проект газопровода «Северный поток — 2»
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    Эксперт прокомментировал отказ Еврокомиссии поддержать проект газопровода «Северный поток — 2»

    3:43  7 Апреля 2018
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    Эксперт прокомментировал отказ Еврокомиссии поддержать проект газопровода «Северный поток — 2»

    Москва, 7 апреля. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что отказ Еврокомиссии поддержать проект газопровода «Северный поток — 2» никак не скажется на его строительстве.

    По словам Пикина, отказ стал политическим решением.

    «С точки зрения ключевых экономик, Австрия и Германия — за строительство. С точки зрения усиления санкций, тоже — все, что они могли ввести, ввели в августе прошлого года», — пояснил он.

    Напомним, что ранее глава директората Еврокомиссии по энергетике Доминик Ристори заявил, что Евросоюз не поддержит проект газопровода «Северный поток — 2». При этом он отметил, что о санкциях речи не идет. 

    Ранее Газета.ру сообщала, что правительство Финляндии дало разрешение проекту строительства газопровода «Северный поток — 2» на использование своей исключительной экономической зоны.

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    Автор: Ирина Новикова
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    #северный поток-2 #еврокомиссия
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