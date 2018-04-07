Захарова прокомментировала ситуацию с отказом в британской визе Виктории Скрипаль

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Москва, 7 апреля. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Великобритания предоставила три версии происходящего вокруг визы, запрошенной Викторией Скрипаль.

По словам правительственного источника ВВС, Скрипаль отказали в британской визе, так как за ней стоит Кремль, написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.

В свою очередь, представитель МВД Великобритании заявил Sky news, что заявление Виктории Скрипаль не соответствует миграционному законодательству.

И наконец посольство Великобритании в Москве отказалось комментировать ситуацию, отметив, что никогда не дает комментарии по индивидуальным визовым заявлениям.

«Отказано в визе или нет, видимо, узнаем завтра. Пока всем отказано в хоть каком-нибудь официальном объяснении», — резюмировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Газета.ру сообщала, что Виктория Скрипаль, племянница отравленного бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отреагировала на отказ в предоставлении британской визы, отметив, что Великобритании есть что скрывать.

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