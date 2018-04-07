Эксперт рассказала, что «пасхальная корзина» стала недоступна многим украинцам

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Киев, 7 апреля. Ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова заявила, что из-за резкого подорожания продуктов питания праздничный пасхальный стол становится недоступен для многих украинских граждан.

В ходе пресс-конференции, прошедшей в Киеве, эксперт акцентировала внимание на постоянном росте цен на продукты питания в стране.

«В преддверии Пасхи для каждого украинца очень заметным стало подорожание пасхальной корзины. Оно очень существенно, очень бьет по карману», — сказала Решмедилова.

По ее словам, пенсионеры, студенты, слабозащищенные группы населения могут быть поставлены перед фактом, что им придется отказывать себе в элементарном праздничном угощении.

Решмедилова также подчеркнула, что украинские власти слабо обращают внимание на данную ужасающую тенденцию.

«О том, что это есть, и это надо регулировать, говорят многие, но власть не реагирует. Как объяснить это бабушке-пенсионерке, которая стоит в супермаркете и не может купить себе пасочку?» – резюмировала эксперт.

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