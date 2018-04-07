Санкции против России ударят по кошелькам простых американцев – МИД РФ

В закладки

Москва, 7 апреля. Решение Белого дома ввести новые санкции против России в конечном счете ударит по кошелькам простых американцев. Такое заявление опубликовал МИД РФ.

«Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб», — приводит текст заявления МИД «Газета.ru».

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, США все больше отрекаются от того, что они сами называли основополагающими американскими ценностями. По мнению МИД РФ, своими поступками Вашингтон фактически записывает себя в противники рыночной экономики и честной конкуренции. В то же время, Москва отметила, что никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса.

Ранее Минфин США внес 17 должностных лиц из России в санкционный список. Кроме Дюмина Вашингтон внес в список главу МВД Владимира Колокольцева, руководителя комитета Совфеда Константина Косачева, секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и других чиновников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ранее, что американские санкции незаконны и наносят вред обеим странам.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.