Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
Санкции против России ударят по кошелькам простых американцев – МИД РФ
Экономика
Эксперт прокомментировал отказ Еврокомиссии поддержать проект газопровода «Северный поток — 2»
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Санкции против России ударят по кошелькам простых американцев – МИД РФ

    2:56  7 Апреля 2018
    102

    Санкции против России ударят по кошелькам простых американцев – МИД РФ

    Москва, 7 апреля. Решение Белого дома ввести новые санкции против России в конечном счете ударит по кошелькам простых американцев. Такое заявление опубликовал МИД РФ.

    «Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест. Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб», — приводит текст заявления МИД «Газета.ru».

    Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, США все больше отрекаются от того, что они сами называли основополагающими американскими ценностями. По мнению МИД РФ, своими поступками Вашингтон фактически записывает себя в противники рыночной экономики и честной конкуренции. В то же время, Москва отметила, что никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса.

    Ранее Минфин США внес 17 должностных лиц из России в санкционный список. Кроме Дюмина Вашингтон внес в список главу МВД Владимира Колокольцева, руководителя комитета Совфеда Константина Косачева, секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева и других чиновников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил ранее, что американские санкции незаконны и наносят вред обеим странам.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #россия #сша #мид рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Пушков назвал новые санкции США «ветрами ледяной войны»

      1:22 7 Апреля 2018 191
      Читать
      22:40
      Вчера

      Санкции и антироссийские выпады США не останутся без ответа – МИД РФ
      20:53
      Вчера

      Кадыров призвал Роскомнадзор и Telegram к компромиссу
      19:21
      Вчера

      Что ж он ерунду-то болтает? Лоза ответил Козловскому на слова о «злобе и хамстве» россиян
      18:47
      Вчера

      «США, как девочки, составляют списочки»: Милонов предложил освободиться от власти американских корпораций
      15:30
      Вчера

      Путин: Граница России должна быть защищена, но открыта для тех, кто идет с добром

      Ледокол «Невская застава» ломает лед на Неве. ФАН-ТВ

      20:48 6 Апреля 2018 811

      Заявление ООН: В 2017 году в мире произошло 11 тысяч терактов. ФАН-ТВ

      19:10 6 Апреля 2018
      291

      Киевские эксперты: Украинские дороги полностью разрушены

      11:22 6 Апреля 2018
      8049

      Город безопасности для детей «ТачкиГрад» открылся в Петербурге. ФАН-ТВ

      10:39 6 Апреля 2018
      331

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018
      2634
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      РФ не оставит санкции США и любой антироссийский выпад без жесткого ответа — МИД России

      22:52   6 Апреля 2018
      653
      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      Пушков о новых санкциях против РФ: С «чудищем из морских глубин» США будут бороться всеми средствами

      19:30   6 Апреля 2018
      2069
      «ОБСЕ слепа и глуха»: в Луганске прошел митинг в поддержку экипажа «Норда»

      «ОБСЕ слепа и глуха»: в Луганске прошел митинг в поддержку экипажа «Норда»

      18:46   6 Апреля 2018
      1512
      «Пакостят, как на кухне в коммуналке»: в Совфеде ответили на расширение санкционного списка США

      «Пакостят, как на кухне в коммуналке»: в Совфеде ответили на расширение санкционного списка США

      17:25   6 Апреля 2018
      2566